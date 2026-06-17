Za zaščito delavcev pred vročino dela na prostem zgodaj popoldne prepovedana

Italiji in posledično tudi Furlaniji - Julijski krajini se približuje vročinski val, zaradi katerega bo že danes za devet mest veljal t. i. rumeni alarm, ki bo jutri z dodatnim višanjem temperatur za pet mest postal oranžen. Do jutri v FJK ne bi smelo biti pretirane vročine, vsekakor je predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga v ponedeljek v dogovoru z odbornikom za zdravje Riccardom Riccardijem podpisal odredbo o nujnih in izrednih ukrepih za zaščito delavcev, ki svoje zadolžitve opravljajo na prostem ob dolgotrajni izpostavljenosti soncu, ki je začela veljati včeraj.

Do 15. septembra je tako prepovedano opravljati dela na prostem med 12.30 in 16. uro v kmetijstvu, cvetličarstvu in pri gojenju rastlin, dalje v gradbeništvu in na deloviščih na cestah ter v kamnolomih. Ukrep je omejen na dneve in območja v FJK, za katere bo platforma Worklimate, ki se nanaša na delavce, izpostavljene soncu, ki opravljajo intenzivno fizično delo ob 12. uri, zaznala visoko stopnjo tveganja, pravijo pri deželni vladi.

Prepoved dela pa ne velja za javne uprave, koncesionarje javnih storitev ter podjetja, ki imajo te storitve v zakupu, v primeru, da bo dela potrebno opraviti v javno korist, v sklopu civilne zaščite oz. s ciljem zaščititi javno varnost. To pod pogojem, da se sprejmejo primerni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev visokim temperaturam. Potrebno bo tudi spoštovati deželne smernice za zaščito delavcev pred vročino. Možno bo tudi delo začeti uro prej oz. uro pozneje, razen v občinah z močno razvitim pomorskim turizmom, občine pa bodo vsekakor lahko izdale lastne odredbe.

Pri tem je odbornik Riccardi spomnil, kako FJK že leta v sodelovanju s civilno zaščito prireja informativne, preventivne in varnostne kampanje. Zaščita delavcev pred vročino je namreč prioriteta tudi v luči podnebnih sprememb, ki prinašajo dolgotrajne skrajne temperature, pravi Riccardi.