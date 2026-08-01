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Kronika

Gori širše gozdno območje pri Padričah

Na delu je več gasilskih ekip, na kraj odhajajo tudi prostovoljci civilne zaščite

Spletno uredništvo |
Padriče |
1. avg. 2026 | 15:39
    Gori širše gozdno območje pri Padričah
    Prizorišče požara (Jng)
    Gori širše gozdno območje pri Padričah
    Prizorišče požara (Jng)
    Gori širše gozdno območje pri Padričah
    Prizorišče požara (Jng)
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Na vzhodnem Krasu med Trebčami in Padričami je malo po 15. uri zagorelo. Gre za območje pri Padričah, ki mu domačini pravijo pr Labrenci, med vasjo in hribom Gaja, nedaleč od doma za starejše osebe Ieralla. Kot kaže po prvih podatkih, gre za obsežnejši požar, ki se trenutno ob zelo suhih tleh, visokih temperaturah in vetru še nadalje širi. Na kraj je odhitelo več gasilskih ekip, obveščen pa je tudi koordinacijski center civilne zaščite za požare. Požar bodo gasili tudi prostovoljci civilne zaščite. Na pomoč bodo, kot kaže, poklicali tudi gasilski helikopter.

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