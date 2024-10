Gasilci iz Codroipa in iz kraja San Vito al Tagliamento so danes zjutraj ob 8.10 posredovali v Codroipu, kjer je v štirinadstropni stanovanjski stavbi zagorel elektromotor hišnega dvigala. Petnajst stanovalcev se je ob prihodu gasilcev že odpravilo na varno, štirim starejšim osebam pa so iz stanovanj pomagali gasilci. Ugotovili so, da se je ogenj sam pogasil, na stopnišču in v prostorih dvigala pa se je vil gost dim. Gasilci so zavarovali tehnološko strukturo stavbe in s termokamero preverili, da ne bi bilo skritih žarišč. Prostore so z električnimi ventilatorji temeljito prezračili. Nazadnje so še preverili morebitno prisotnost strupenih plinov. Po ugotovitvi, da se je stanje normaliziralo, so se stanovalci lahko vrnili v svoje domove.