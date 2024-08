Zagorelo na Komarči

Na Komarči se je vnel gozdni požar, poroča portal MMC RTV SLO. Zaradi nedostopnega terena požar gasijo s helikopterji Slovenske vojske (SV) in letali air tractor. Gasilci obiskovalce Bohinjskega jezera prosijo, da reševalnim službam omogočijo prosto pot.

Na terenu so gasilci PGD Bohinjska Bistrica, Gorska reševalna služba Bohinj in enota Civilne zaščite Bohinj za reševanje na vodi, so na družbenem omrežju Facebook sporočili iz Prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica.

Gasilci vse obiskovalce Bohinjskega jezera prosijo, da reševalnim službam omogočijo prosto pot pri zajemanju vode in upoštevajo navodila pristojnih na Bohinjskem jezeru in v okolici.