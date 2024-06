Zagotovila za jezikovne manjšine

Nova volilna zakonodaja za italijanski parlament, ki bo prilagojena neposredni izvolitvi predsednika vlade, bo morala spoštovati ne samo predstavništvo državljank in državljanov, temveč tudi zaščito in predstavništvo jezikovnih manjšin. To je srž petega bistvenega člena zakona o t.i.premieratu, ki ga je senatna skupščina sprejela z glasovi vladne koalicije ob nasprotovanju levosredinske opozicije. Če bo reforma prestala parlamentarno preizkušnjo in referendum, bodo jezikovne manjšine našle mesto v spremenjenem 92. členu ustave.

Senat je v zvezi z manjšinami včeraj potrdil dopolnilo, ki ga je v pristojnem senatnem odboru predložil južnotirolski predstavnik Meinhard Durnwalder. Njegov popravek je podpisala tudi senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc, podprla pa ministrica Maria Elisabetta Alberti Casellati. Aktivno vlogo pri oblikovanju Durnwalderjevega popravka je imel deželni predsednik Slovenske skupnosti Damijan Terpin, ki ga je ocenil kot izraz odličnega sodelovanja med njegovo in Južnotirolsko ljudsko stranko (SVP).

Odobreno besedilo, ki bo, kot rečeno, zapisano v ustavi, obvezuje zakonodajalca, da v novem volilnem zakonu upošteva potrebe jezikovnih manjšin. Kako in v kakšni obliki se bo to zgodilo, bo odvisno od parlamenta. Z gotovostjo lahko rečemo, da bosta senat in poslanska zbornica potrdila vsa ugodna volilna pravila za Trentinsko-Južno Tirolsko in za Dolino Aosto, kako bo s slovensko manjšino pa ostaja neznanka. Gotovo je vsekakor, da bo moral zakonodajalec kot izhodišče upoštevati člen številka 26. zaščitnega zakona, ki ga obvezuje k sprejetju določil za »olajšano izvolitev kandidatov, ki pripadajo slovenski manjšini«. In to za senat in poslansko zbornico.