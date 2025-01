Zaključek del drugega tira se odmika

Zaključek del na drugem železniškem tiru Divača-Koper, predviden do konca leta 2025, se odmika. Kot so danes potrdili v družbi 2TDK, bodo na rok izgradnje vplivali nepredvideni naravni pojavi, o katerih so sicer javnost obveščali že pred nekaj meseci. Prizadevajo si, da se rok dokončanja ne bo zamaknil za več kot za nekaj mesecev, so zatrdili.

Gradbena dela na projektu 27,1 kilometra železniškega tira so stekla leta 2021 in januarja 2022 so delavci izkopali prvi kilometer predorov. Teh so do sredine leta 2024 prebili sedem, med gradnjo pa so odkrili 88 kraških pojavov, od katerih pet večjih jam zahteva premostitev. To pomeni, da bo treba v predorih zgraditi tudi pet mostov, so novembra lani ob predstavitvi odkritja kraških jam v predorih povedali v 2TDK.

Konec lanskega septembra so tudi ugotovili, da je v zadnjih dveh letih prišlo do določenih pomikov celotnega pobočja nad portalom v enega od predorov v dolini Glinščice. Ker so premiki posledica lezenja hribine, so v 2TDK z vidika zagotavljanja dodatne varnosti uvedli dodatne preventivne ukrepe in meritve za spremljanje stanja.

Oba nepredvidena naravna pojava - torej velike kraške jame, ki potrebujejo podzemne konstrukcije, in pomiki v Glinščici - bosta vplivala na rok izgradnje celotnega projekta, so danes potrdili v družbi 2TDK. V predorih se namreč še vedno izvajajo preiskave temeljnih tal in na podlagi tega izdelujejo potrebna projektna dokumentacija in načrti za izvedbo. Dodatne geološke, geomehanske in hidrološke preiskave še vedno potekajo tudi v dolini Glinščice.

Poudarili so, da si prizadevajo, da se rok dokončanja ne bo zamaknil za več kot za nekaj mesecev. »Od izvajalca del pa v roku 14 dni pričakujemo podroben terminski plan, ki bo upošteval nepredviden primer kraških pojavov in ki bo hkrati omogočil prevoznost proge v marcu 2026,« so zapisali.