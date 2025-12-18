Sporočilo predstave Amaterski tihotapci odslej tudi na kratkem VR filmu

Zavod EN-KNAP je danes v novogoriški knjižnici Franceta Bevka predstavil kratek film v virtualni resničnosti, ki prek treh zgodovinskih dogodkov govori o meji, ki je leta 1947 razdelila goriški prostor. Gre za nasledek plesne predstave Amaterski tihotapci, s katerim želijo ohraniti njeno idejo, to je idejo »tihotapljenja svobode«.

Zavod EN-KNAP je s koreografskim tandemom Silvio Gribaudi in Andreom Rampazzo konec maja lani premierno predstavil plesno predstavo Amaterski tihotapci / Contrabbandieri dilettanti, ki se je izvajala v Sloveniji in Italiji, je povedal Iztok Kovač, umetniški vodja Zavoda EN-KNAP. Celoten projekt je del uradnega programa EPK Nova Gorica-Gorica in je bil financiran iz Sklada malih projektov programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Film v virtualni resničnosti, s katero se v Zavodu ukvarjajo v zadnjih petih letih, bo skušal ohraniti idejo »tihotapljenja svobode«, je dejal Kovač, kar je bila po njegovih besedah tudi ena od poant plesne predstave. Sami se namreč niso ukvarjali s fizičnim tihotapstvom, ampak tem, kaj so vsa ta prehajanja meje pomenila prebivalcem v duhovnem smislu.

V okviru projekta so priskrbeli tudi deset očal za virtualno resničnost, ki bodo od danes naprej na voljo pri osmih projektnih partnerjih na obeh straneh meje. Z njimi si bo mogoče ogledati petminutni film, med drugim v splošnih knjižnicah v Mirnu in Novi Gorici, na Pomniku miru na Cerju in v Muzejski zbirki Kolodvor na železniški postaji v Novi Gorici. Prav tako si je film moč ogledati na pametnem telefonu.

Film prikazuje tri zgodovinske dogodke, ki so močno zaznamovali življenje prebivalcev ob meji. Prvi je praznovanje dneva vseh svetih 1. novembra na z bodečo žico razdeljenem mirenskem pokopališču, drugi je dan metel, ko je bila 13. avgusta 1950 meja med Italijo in Jugoslavijo za en dan odprta, tretji pa igranje odbojke prek mejne ograje na Trgu Evrope.

Kadre za film so snemali avgusta letos in si pri tem pomagali tudi s 60 prostovoljci, v primeru mirenskega pokopališča celo z ljudmi, ki so kot otroci te zgodovinske dogodke doživeli. Kat je povedal Kovač, sicer pri snemanju niso zasledovali zgodovinske resničnosti, tako da statisti niso bili oblečeni v kostume iz takratnega obdobja.

Po Kovačevih besedah se v Zavodu že pet let ukvarjajo z dogodki »oder 360«, to je simultanim gledanjem projekcij z VR očali, s katerimi lahko gostujejo praktično kjerkoli, ob tem, da tudi ustvarjajo tovrstne vsebine.