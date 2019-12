»Zamejka« Angelika Mlinar ministrica za kohezijo

Slovenski Državni zbor je včeraj s 44 glasovi za in 43 proti imenoval Angeliko Mlinar za novo ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Za so glasovali poslanci koalicije z izjemo enega poslanca DeSUS, podprla sta jo tudi poslanca narodnosti, v SDS, Levici, NSi in SNS pa so glasovali proti. Mlinarjeva je takoj po razglasitvi izredno tesnega rezultata glasovanja že prisegla pred DZ in poslance tudi na kratko nagovorila.

»Danes ste storili izjemno evropsko in človeško potezo, pokazali ste, da poreklo ne šteje, da so pomembne vrednote in srčnost. V velikočast mi je, da sem danes kot prva predstavnica slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem zaprisegla kot članica slovenske vlade. Moj glas je danes slabo slišen, tako kot je običajno glas manjšin – naš glas je večkrat ponižan in oslabljen, a mi živimo in želimo biti sprejeti,« je (hripava) Angelika Mlinar pozno sinoči nagovorila slovenski Državni zbor.

Debata je bila dolga in burna. Med njo je bilo večkrat tudi slišati, ali je Angelika Mlinar dovolj Slovenka, da lahko zastopa interese slovenske vlade ... Premier Marjan Šarec je sicer v svojem nagovoru poslance pozval k podpori kandidatki za kohezijsko ministrico, ki jo je predlagala stranka SAB s predsednico Alenko Bratušek na čelu, in poudaril, da je Mlinarjeva »z dušo in srcem Slovenka«, njeno dvojno državljanstvo pa po njegovih besedah v ničemer ne vpliva na njene sposobnosti.