Koprski policisti so včeraj ob 13.30 posredovali na cesti med Kozino in Obrovom, kjer se je pripetila prometna nesreča. Avtomobil, za volanom katerega je bil 41-letni voznik, je zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v avtodom, ki ga je v obratni smeri pravilno peljal 42-letni italijanski državljan. Avtodom je odbilo v desno in je trčil v kamniti zid ob hiši, osebni avtomobil pa v kovinsko ograjo ob cesti. Oba voznika sta se poškodovala. Reševalci so ju odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico. Cesta je bila zaprta do 15. ure. Vozniku osebnega avtomobila so policisti izdali plačilni nalog.

Na intervenciji je sodelovalo 14 gasilcev PGD Materija s tremi vozili in priklopnikom za večje prometne nesreče (en gasilec je bili v pripravljenosti v gasilskem domu), dve ekipi NMP Sežana z dvema reševalnima voziloma, policisti PP Kozina in uslužbenci cestnega podjetja.