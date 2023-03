Na avtocesti A4 bodo v noči na nedeljo zaradi gradnje tretjega voznega pasu zaprli odsek med San Stinom in Latisano v obe smeri. Zapora bo trajala od sobote, 25. marca, ob 20. uri, do nedelje, 26. marca, ob 11. uri. Voznike iz smeri Trsta bodo izločali pri Latisani in se bodo na avtocesto lahko vrnili pri San Stinu. V obratni smeri pa bodo voznike izločali pri San Stinu in se bodo na avtocesto lahko vrnili pri Latisani.