NIJZ: Telesna dejavnost pozitivno vpliva tudi na duševno zdravje

Oktober je mesec, posvečen tako duševnemu zdravju kot telesni dejavnosti. Redna telesna dejavnost ima izjemno pozitiven vpliv na naše duševno zdravje. Ta povezava je podprta s številnimi študijami, strokovno pomoč pri izvajanju ustrezne vadbe pa nudijo centri za krepitev zdravja, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Redna telesna dejavnost vpliva na počutje in razpoloženje, saj med vadbo naše telo sprošča endorfine, naravne hormone sreče, ki zmanjšujejo bolečino in izboljšujejo razpoloženje.

Telesna dejavnost je odličen način sprostitve in odmika od vsakdanjih skrbi. Redna vadba znižuje raven stresnih hormonov, kot je kortizol. Tisti, ki redno vadijo, običajno bolje spijo. Kakovosten spanec je ključen za dobro duševno zdravje, so navedli.

Redna telesna dejavnost lahko močno poveča samozavest in samopodobo, socialno mrežo in medosebne odnose. Številne oblike telesne dejavnosti namreč omogočajo druženje z drugimi ljudmi, kar je pomembno za socialno povezanost in občutek pripadnosti.

Telesna dejavnost po navedbah NIJZ pozitivno vpliva na nivo dostopne energije in kakovost staranja. »Bolj ko smo v kondiciji zaradi primernih aktivnosti, dlje smo samostojni, kar močno izboljša kakovost bivanja,« poudarjajo.

Telesno dejavni posamezniki so tudi akademsko uspešnejši. Redna telesna dejavnost je učinkovita tudi pri preprečevanju in zdravljenju depresije in anksioznosti, so navedli na NIJZ.

Kot je pojasnila Brigita Zupančič-Tisovec iz novomeške enote NIJZ, je v bistvu vsaka telesna dejavnost koristna, pomembno pa je, da izberete tisto, ki vam je prijetna in jo boste z veseljem izvajali. »Vsak aktiven korak izboljša razpoloženje in energijo ter zmanjša slabo počutje, napetost in utrujenost. Vsak korak šteje,« je poudarila.

Po strokovno pomoč pri izvajanju redne in za vas ustrezne telesne dejavnosti se lahko obrnete tudi na sodelavce v zdravstvenovzgojnih centrih ali centrih za krepitev zdravja, ki delujejo v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji.