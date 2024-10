Študentski dom v palači Paternolli do konca leta nared

Z oktobrom se je začelo akademsko leto 2024/2025, vendar novega študentskega doma v palači Paternolli na goriškem Travniku še niso odprli, čeprav je bil prerez traku pred obnovljeno zgodovinsko stavbo prvotno napovedan v poletnih mesecih.

V poslopju bo lahko do 60 študentov univerzitetnih smeri, ki jih premoreta Gorica in Nova Gorica, našlo nastanitev z novim letom, pravi podjetnik Roberto Visconti. Vodja lombardske skupine Visconti, ki skrbi za obnovo palače na Travniku, razlaga, da so se dela nekoliko zavlekla zaradi sprememb v projektu.

Medtem se študentje iz bolj oddaljenih krajev, ki obiskujejo fakultete videmske in tržaške univerze v Gorici, pri iskanju nastanitve v mestu soočajo z nemalo težav. Ponudba študentskih stanovanj je majhna, je za Primorski dnevnik potrdila skupina študentov, ki se je po prvih predavanjih zbrala pred vhodom v kompleks sv. Klare, kjer domuje videmska univerza v Gorici. Veliko se jih je odločilo, da se v Gorico pripelje z vlakom, nekateri razmišljajo o možnosti, da sploh ne bi obiskovali predavanj in da bi v Gorici le polagali izpite.

V sobi so raje sami

»Tendence kažejo na to, da univerzitetni študentje dandanes izbirajo enoposteljne sobe raje kot dvoposteljne ali pa tudi večposteljne nastanitve, tako smo izdelali nov načrt za notranjost obnovljene stavbe, v kateri bi bilo po novem 70 odstotkov enoposteljnih sob, večposteljnih pa le 30 odstotkov,« pravi Roberto Visconti. Tako bo nov študentski dom ponujal 54 sob, v katerih bo skupno 60 mest.

»Spremembe smo uvedli zato, da bi imeli modernejši in primernejši objekt za študente, saj jim bomo zagotovili večjo udobnost in zasebnost. Med drugim nam nov razpored omogoča več skupnih prostorov, v katerih se bodo lahko gostje študentskega doma srečevali in družili,«poudarja Visconti in zagotavlja, da bodo do konca leta dela v palači Paternolli zaključena, ob začetku leta 2025 pa naj bi že zbirali prošnje študentov za nastanitev.