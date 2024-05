Zaradi turbulence na poletu med Londonom in Singapurjem mrtev in 54 poškodovanih

Na letu singapurske letalske družbe iz Londona v Singapur je danes zaradi hude turbulence en potnik umrl, najmanj 54 jih je bilo poškodovanih, poročajo svetovni mediji. Letalo Boeing 777-300ER, namenjeno v Singapur, so zaradi incidenta preusmerili v Bangkok, kjer je zasilno pristalo. Potnike in posadko je pričakalo večje število reševalnih vozil.

Na krovu letala je bilo 211 potnikov in 18 članov posadke, je sporočila letalska družba. Ob tem so izrekli globoko sožalje družini umrlega. Na letalu je med nenadnim 1900-metrskim višinskim padcem, ki ga je spremljalo močno tresenje, zavladala panika. Enega od potnikov, 73-letnega Angleža, ki je bil na potovanju skupaj z ženo, je obšla huda slabost in je doživel usodni srčni infarkt. Marsikje na krovu je bilo videti madeže krvi, prav tako so bili številni potniki okrvavljeni, so sporočili reševalci.