Žarko Šuc prejel red za lovske zasluge

Dolgoletni predsednik društva slovenskih lovcev Doberdob Žarko Šuc je danes v Ljubljani na Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu prejel Red za lovske zasluge II. stopnje, ki so mu ga vročili predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca ter podpredsednika Miran Štrukelj in Marjan Gselman. Odlikovanje je potekalo pod častnim pokroviteljstvom podpredsednika vlade in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona in na pobudo Lovske zveze Slovenije.

»Pomena Žarkovega dela za ohranjanje slovenstva onstran meje in avtohtone kulturne dediščine zamejcev ni mogoče spregledati, kakor tudi ne njegovega večletnega prizadevanja, da bi društvo Slovenskih lovcev Doberdob aktivno prispevalo svoj delež k razvoju slovenskega lovstva, zato ga vrednotimo kot pričevanje o vitalnosti zamejske lovske organizacije in spodbudo za svetlo prihodnost slovenstva na kraškem področju, pa tudi širše,« je predsednik Lovske zveze Kovšca med drugim povedal v obrazložitvi ob podelitvi odlikovanja.

»Pomembno je, da izpostavimo posameznike iz zamejstva, ki se zavedajo svojega poslanstva, prenašajo svoje znanje na mlajše in ohranjajo zelo tesne odnose z matično domovino,« je ob odlikovanju poudaril minister Arčon.

Žarko Šuc je član Društva slovenskih lovcev vse od njegovega nastanka leta 1978. Več let je bil tudi aktivno vpet v razne organe vodstva društva, od leta 2014 pa vse do letošnje pomladi (njegovo mesto je prevzel Matjaž Rustja) pa je bil tudi predsednik. Bil je med vidnejšimi zamejskimi lovci, ki so v težkih časih uveljavljali slovensko besedo in prisotnost v italijanski lovski organiziranosti. Svojo strast do lova in ljubezen do narave posreduje tudi mlajšim generacijam.