Zastoji na primorski avtocesti

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nesreče oviran promet na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani.

Zastoji nastajajo med razcepom Kozarje in Vrhniko proti Kopru ter na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani.

Zastoji so tudi na primorski hitri cesti med priključkoma Bertoki in Koper proti Izoli in na cestah Izola-Strunjan ter Šmarje-Koper. Zaradi del bo do 19. ure v Novi Gorici zaprta Vipavska cesta v Rožni Dolini.