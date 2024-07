Zaživela spletna stran Slovita

Od danes je na naslovu slovita.info aktivna spletna stran, ki zaobjema celotno stvarnost Slovencev v Italiji in je dosegljiva v slovenščini in italijanščini.

Namenjena je vsem, ki želijo od bliže spoznati slovensko narodno skupnost v Italiji, namenjena pa je tudi tistim, ki hočejo biti obveščeni o dogodkih, večjih prireditvah, stalnih razstavah in praznovanjih.

V šestih zavihkih je strnjena celotna realnost Slovencev v Italiji. V bodoče nameravajo na spletno stran dodati zemljevid, ki bo zbiral informacije o gostinski, kmetijski in vinski ponudbi ter nastanitvah.

Novo spletno stran so predstavili v ponedeljek, ko so podrobno opisali projekt blagovne znamke slovenske narodne skupnosti, ki sta si ga zamislili krovni organizaciji SKGZ in SSO.