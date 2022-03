Žiža ne odstopa od kandidature

»Poslanec Felice Žiža je z dvojnim prebivališčem kršil slovenski in italijanski zakon, zato bi moral odstopiti od kandidature za zajamčeni mandat italijanske manjšine v slovenskem parlamentu«. Tako so prepričani v skupini Unitarietà-Insieme (Enotnost-Skupaj), kjer so pridobili mnenji italijanskega zunanjega ministrstva in italijanskega generalnega konzulata v Kopru, češ da je dvojno bivališče v Italiji in Sloveniji zakonsko vprašljivo.

Od tod nov poziv glasnika omenjene skupine Luke Jurija Žiži (očitajo mu tudi, da je hotel z bivališčem v Italiji obiti proticovidne omejitve v obeh državah), naj odstopi in naj se istočasno tudi javno opraviči za svoje početje. Juri in somišljeniki na volitvah v manjšini podpirajo Maurizia Tremula, predsednika Italijanske unije.

Žiža, ki je odjavil bivališče v Miljah, ponavlja, da je ravnal zakonito, da ne bo odgovarjal na takšne osebne napade in da nima nobenega namena odstopiti od kandidature na volitvah 24. aprila. Iz kroga njegovih sodelavcev se je zvedelo, da smo priča obrekovalni kampanji na račun poslanca, takšno početje po njihovem zna tudi škoditi številnim pripadnikom italijanske manjšine v Sloveniji in slovenske manjšine v Italiji, ki so v enakem položaju kot Žiža.