Znani predmeti na letošnji maturi

Italijansko ministrstvo za izobraževanje je danes na svoji spletni strani objavilo seznam predmetov, ki bodo prišli v poštev pri pisnih nalogah v okviru letošnjega državnega izpita oz. mature na drugostopenjskih oz. višjih srednjih šolah. Prva pisna naloga iz italijanščine, na šolah s slovenskim učnim jezikom pa iz slovenščine, bo napočila 18. junija, sledila bo še druga pisna naloga iz specifičnih predmetov za posamezne učne smeri, na slovenskih šolah v Furlaniji - Julijski krajini ter šolah v Dolini Aoste in na Južnem Tirolskem pa bodo pisali tudi tretjo nalogo. Za državni izpit bo prišla v poštev tudi ocena iz vedenja, s katero bo kandidat prišel na maturo: če bo ta znašala 6/10, bo moral kandidat na podlagi odločitve razrednega sveta pri ustnem delu izpita predstaviti tudi referat o aktivnem in solidarnem državljanstvu.

Predmeti, ki bodo prišli v poštev pri drugi pisni nalogi na posameznih šolah oz. učnih smereh, pa so sledeči: na klasičnem liceju bo to latinščina, na znanstvenem liceju in na smeri uporabnih znanosti matematika, na jezikovnem liceju prvi tuj jezik, na humanističnem liceju humanistične vede, na družbeno-ekonomskem liceju pa pravo in politična ekonomija. Na šolah s tehniško usmeritvijo pa bo na smeri uprava, finance in marketing prišlo v poštev gospodarsko poslovanje, na smeri gradnja, okolje in prostor geopedologija, ekonomija in cenitve, na smeri mehanika in mehatronika risanje, načrtovanje in organizacija v industriji, na smeri elektronika avtomatski sistemi, na smeri okoljske biotehnologije pa biologija, mikrobiologija in tehnologija nadzora okolja. Na smeri informatika in telekomunikacije bodo pisali nalogo iz informatike, na turistični smeri pa iz angleščine.