Zveza lahko bolj malo stori, da prepreči stave

S športnimi stavami na mladince se je (spet) začel ukvarjati tudi državni vrh košarkarske zveze Fip, s tem da je za izhodišče svojega raziskovanja postavil Trst. Žal pa je pri tem treba dodati ugotovitev, da lahko zveza bolj malo stori, da prepreči stave na deželno prvenstvo do 20 let. Vse to je nekako pronicalo s srečanja za zaprtimi vrati med namestnikom tožilca zveze Fip, odvetnikom Alvisejem Biscontinom, in spremljevalcem Borove ekipe mladincev Igorjem Kocijančičem.

Borovega odbornika so v četrtek povabili na zaslišanje na sedežu deželne zveze Fip v Trstu, da bi poročal o dogajanju na tekmi Bor - San Vito Under 20, ki smo ga v Primorskem dnevniku opisali 31. januarja.