Četrtek, 1. avgusta 2024

Sprva bo še prevladovalo jasno vreme, do rahlo spremenljivo. Od popoldneva se bo postopoma pooblačilo, v hribih se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo počasi zajele še obalo in nižine. Predvideni so močni nalivi z močnimi sunki vetra.

Dokaj sončno bo. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale ponoči. Nastala bodo krajevna neurja. Na Primorskem so ob tem možni močnejši sunki vetra. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.