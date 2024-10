Četrtek, 10. oktobra 2024

Pretežno oblačno bo z znatnimi do obilnimi padavinami. Vmes bodo tudi nevihte, zlasti popoldne in zvečer. Ob morju bo pihal zmeren jugo, ki bo bolj okrepljene jakosti popoldne na območju Lignana. Ponoči bo lahko zapihala zmerna burja.

Na vzhodu sprva še nekaj jasnine, čez dan bo oblačnost od zahoda spet naraščala. V severozahodni Sloveniji bo že zjutraj deževalo, popoldne se bodo padavine s posameznimi nevihtami okrepile in širile proti vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.