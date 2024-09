Četrtek, 12. septembra 2024

Prevladovalo bo oblačno vreme z obilnimi do zelo obilnimi padavinami. Verjetne bodo tudi nevihte. V Alpah se bo ohladilo. Ob morju bo čez dan pihal zmeren južni veter; v hribih in v ravninskem pasu pa bo popoldne zapihal zmeren do okrepljen severnik. Na vzhodnem pasu bo zvečer zapihala burja. Ohladilo se bo, zlasti v večernih urah.

Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami. Ponekod bodo nastajali močnejši nalivi. Popoldne bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, zvečer na Primorskem burja. Občutno se bo ohladilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.