Četrtek, 12. septembra 2024

Nad Skandinavijo je ciklon z vremensko fronto, ki se vije prek dela srednje Evrope in bo zvečer dosegla Alpe. K nam od jugozahoda doteka postopno bolj vlažen zrak.

Prevladovalo bo oblačno vreme z obilnimi do zelo obilnimi padavinami. Verjetne bodo tudi nevihte. V Alpah se bo ohladilo in meja sneženja se bo tekom dneva spustila do okoli 1400-1500 m. Nad okoli 2000 m bo močno snežilo. Ob morju bo čez dan pihal zmeren južni veter; v hribih in v ravninskem pasu pa bo popoldne zapihal zmeren do okrepljen severnik. Na vzhodnem pasu bo zvečer zapihala burja. Ohladilo se bo, zlasti v večernih urah.

Danes bo oblačno s plohami in nevihtami. Ponekod bodo še nastajali močnejši nalivi. Ob morju bo sprva pihal okrepljen jugo, popoldne bo v notranjosti zapihal okrepljen veter severnih smeri, zvečer na Primorskem povečini zmerna burja.

Sredi dneva bodo temperature od 11 do 19, na Primorskem do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.