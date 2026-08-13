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Četrtek, 13. avgusta 2026

Spletno uredništvo |
13. avg. 2026 | 0:01
    Četrtek, 13. avgusta 2026
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Oslabljena hladna fronta je ponoči prešla Slovenijo. Nad srednjo Evropo se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda doteka k nam vse bolj suh in nekoliko hladnejši zrak.

Danes bo jasno. Popoldne bo v hribih nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na obali in na vzhodu bo zlasti dopoldne pihala zmerna burja, na Tržaškem pa okrepljena. Popoldne bo proti Venetu pihal veter z morja.

Danes bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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