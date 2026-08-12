Požar pri Bonetih pod nadzorom

Požar, ki se je danes okrog 13.15 vnel v doberdobski občini, naj bi bil pod nadzorom, v teku je sanacija. Zagorelo je pri državni cesti št. 55 pri Bonetih, ogenj pa se je nato zaradi vetra širil po gozdnatem pobočju v smeri Gradine. Pri gašenju sodelujejo goriški gasilci, gozdarska policija ter prostovoljci civilne zaščite iz Doberdoba, Gorice, Zagraja, Sovodenj, Ronk in Foljana, priletel je tudi helikopter. Zaradi požara je državna cesta še vedno zaprta. Na kraju so tudi karabinjerji in policisti.