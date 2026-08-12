Pomorski krst vpisan v register nesnovne kulturne dediščine

Pomorski oziroma Neptunov krst, ena najbolj prepoznavnih tradicij pomorske šole v Piranu in ena najstarejših šolskih prireditev v Sloveniji, je po novem vpisan v register nesnovne kulturne dediščine, poročajo Primorske novice. Šega, ki je iz spontanega dogodka med dijaki prerasla v odmevno javno prireditev in turistično zanimivost slovenske Istre, tako dobiva tudi uradno priznanje svojega kulturnega pomena.

Pomorski krst poteka ob sprejemu nove generacije bodočih dijakov pomorske šole in obsega več dogodkov, med drugim povorko, prisego in krst. Dvodnevno dogajanje, ki ga Gimnazija, elektro in pomorska šola (GEPŠ) Piran pripravlja v Portorožu in Piranu, je praviloma na sporedu prvi ali drugi petek in soboto v septembru.

Tradicija sega v leto 1947, ko je v Žusterni pri Kopru začela delovati Slovenska pomorska trgovska akademija. Takrat so dijaki po vzoru krsta rudarjev iz Idrije sami organizirali krst pomorščakov. Sprva je bil namenjen le dijakom pomorskih smeri, navtikom in ladijskim strojnikom, pozneje pa se je z razširitvijo šolskih programov tradicija razširila na vse dijake.

Od spontanega dogodka, ki so ga nekoč pripravljali dijaki sami, brez profesorjev in občinstva, se je krst skozi desetletja razvil v množično prireditev, ki povezuje šolo, Piran in širšo lokalno skupnost. Po navedbah šole gre za najstarejšo neprekinjeno šolsko prireditev v Sloveniji.