Četrtek, 18. julija 2024

Nad Skandinavijo je ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta sega iznad Baltika prek srednje Evrope do območja Alp. V spodnjih plasteh ozračja priteka k nam od vzhoda nekoliko bolj vlažen, a še vedno zelo topel zrak.

Jasno ali rahlo oblačno bo. Popoldne bo v gorah možna kakšna ploha ali nevihta. Ob morju in v vzhodnih krajih bo dopoldne pihala zmerna burja, zvečer verjetno spet burin. Še bo toplo, a razmeroma suho.

Pretežno jasno bo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 24, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem okoli 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.