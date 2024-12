Četrtek, 19. decembra 2024

Območje visokega zračnega tlaka nad južno Evropo počasi slabi. Z vetrom zahodnih smeri v višinah k nam še doteka razmeroma topel in suh zrak.

Dopoldne bo v hribih spremenljivo vreme; v nižinskem pasu in ob morju pa bo prevladovalo oblačno vreme. Od popoldneva bo na vzhodnem pasu rahlo deževalo, ponoči pa se bodo padavine okrepile. V hribovitem svetu bo zvečer sprva rahlo snežilo; meja sneženja bo okoli 800-1000 m v notranjosti, v Predalpah pa nad okoli 1200-1400 m. Pozno zvečer bo na obali zapihal zmeren jugo, ki bo okrepljene jakosti na odprtem morju.

Danes se bo postopno pooblačilo tudi v osrednji in južni Sloveniji, na severu in na vzhodu pa bo še delno jasno. V zahodnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati. Jugozahodni veter se bo čez dan krepil.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem od 2 do 6, najvišje dnevne od 5 do 11 stopinj C.

