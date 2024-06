Četrtek, 20. junija 2024

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme: popoldne bo po nižinah vroče in soparno. V hribovitem svetu bo zmerno oblačno in še nenavadno toplo za ta čas nad nadmorsko višino 2000 m.

Danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dopoldne bo ponekod prehodno zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo v Zgornjesavski dolini in na planotah Notranjske okoli 13, drugod od 15 do 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.