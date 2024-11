Četrtek, 21. novembra 2024

Dopoldne bo pretežno jasno in hladno vreme. Čez dan bo oblačnost naraščala. Zvečer se bo vreme poslabšalo in se bodo pojavljale zmerne padavine, ki bodo znatnejše proti vzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 200-300 m. Možen bo dež s snegom tudi v nižinskem pasu, predvsem proti zgornji ravnini. Ponoči se bo krepil južni veter in meja sneženja se bo dvignila.

Danes bo sprva še precej jasno. Popoldne se bo začelo oblačiti. Zvečer se bodo od zahoda začele pojavljati padavine. Ponekod bo pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 1 do 9, na Primorskem okoli 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.