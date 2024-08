Četrtek, 22. avgusta 2024

Severno od Alp se proti vzhodu pomika hladna fronta in bo oplazila tudi naše kraje. Za njo se je nad delom zahodne in srednje Evrope okrepilo območje visokega zračnega tlaka. K nam od severa doteka nekoliko hladnejši zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo, na obalnem območju bo dopoldne zapihala zmerna burja, popoldne pa krajevni vetrovi. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Topleje bo.

Povečini bo sončno z nekaj nizke oblačnosti dopoldne, ki je bo nekaj več in se bo zadržala dlje v hribovitem svetu. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 27, na Primorskem do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.