Četrtek, 24. oktobra 2024

Oblačno bo, z znatnimi padavinami na vzhodu in na obali, drugod bo dež rahel do zmeren. Od popoldneva bodo padavine verjetnejše na jugovzhodu. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, ki bo zvečer oslabela.

Danes bo oblačno. Občasno bo še deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.