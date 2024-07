Četrtek, 25. julija 2024

Nad Britanskim otočjem je ciklon z vremensko fronto. Iznad zahodne se proti srednji Evropi širi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Na celotnem deželnem ozemlju bo pretežno jasno vreme. Dopoldne bo na obalnem območju sprva še pihal burin, popoldne pa šibki krajevni vetrovi.

Pretežno jasno bo. Čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, ki jo bo več nad hribovitimi kraji. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.