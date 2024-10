Četrtek, 3. oktobra 2024

Nad srednjo Evropo, Alpami in severnim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki bo zvečer prešla Slovenijo. Nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi doteka vlažen in pred vremensko motnjo še topel zrak.

Prevladovalo bo oblačno vreme z občasnimi zmernimi do lahko bolj znatnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1800 m, lahko do 1500 m v večernih urah na območju Trbiža. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna do okrepljena burja, lahko tudi predhodno močna zvečer in ponoči v Trstu in okolici v sunkih do okoli 90 km na uro.

Oblačno bo, sredi dneva se bo dež od juga znova razširil nad vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodnik, burja na Primorskem se bo popoldne krepila.

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do okoli 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.