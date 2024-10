Četrtek, 31. oktobra 2024

V glavnem bo prevladovalo jasno vreme. Na Tržaškem bo pihala šibka burja.

Zjutraj bo jasno, po kotlinah bo megla ali nizka oblačnost. Najdlje se bo zadržala na vzhodu države. Čez dan bo sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 2, v Vipavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.