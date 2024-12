Četrtek, 5. decembra 2024

V glavnem bo rahlo oblačno vreme. Na območju Trbiža se bo lahko pojavljala nizka oblačnost ali megla. Na obalnem območju in v vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja.

Večinoma bo oblačno, na zahodu se bo čez dan počasi jasnilo. V jugovzhodni Sloveniji se bodo pojavljale občasne rahle padavine. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.