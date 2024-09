Četrtek, 5. septembra 2024

Dopoldne bo sprva še prevladovala zmerna oblačnost. Popoldne bo v nižinskem pasu in na obali več spremenljive oblačnosti. V hribovitem svetu bo oblačno. Verjetne bodo plohe in nevihte. Padavine bodo lahko lokalno obilnejše. Ohladilo se bo.

Danes bo sprva deloma jasno, nato bo oblačnost naraščala. Sredi dneva se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo popoldne širile proti osrednji Sloveniji. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 30, v alpskih dolinah okoli 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.