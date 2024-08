Četrtek, 8. avgusta 2024

Nad severozahodno Evropo je ciklonsko območje, drugod pa vztraja šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se vije od Skandinavskega polotoka do zahodne Evrope in bo zvečer dosegla zahodne Alpe. Z vetrom zahodnih smeri v višinah k nam doteka postopno bolj vlažen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovala zmerna oblačnost, v hribovitem svetu bo več spremenljivosti. Od poznega popoldneva se bo v hribih lahko razvila kakšna ploha ali nevihta, ki se bo nato lahko širila proti vzhodnemu pasu.

Danes bo sprva pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bodo krajevne plohe in nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v alpskih dolinah okoli 13, najvišje dnevne od 26 do 30, na Primorskem do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.