Nedelja, 11. avgusta 2024

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, vremenske fronte se zadržujejo nad Atlantikom in vzhodno ter severno Evropo. Nad naše kraje doteka zelo topel in bolj suh zrak.

Pretežno jasno bo; v hribovitem svetu bo možna rahla popoldanska oblačnost. Vroče bo in temperature se bodo še dvigovale. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Ob morju bo popoldanski zmorec nekoliko omilil dvig temperature.

Danes bo pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 30 do 34, na Primorskem do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.