Nedelja, 12. aprila 2026

Nad našimi kraji še vztraja območje enakomernega zračnega tlaka. Medtem je Britansko otočje dosegel globok ciklon z vremensko fronto, ki se od zahoda bliža Alpam. V višinah k nam z vetrom zahodnih smeri doteka topel in prehodno bolj suh zrak.

Danes bo prevladovalo stanovitno vreme z jasnim do rahlo oblačnim nebom. Ob morju bo dopoldne pihal burin, čez dan pa šibki krajevni vetrovi.

Danes bo sončno, več oblačnosti bo ostalo na severovzhodu. Čez dan bo ponekod v notranjosti Slovenije zapihal veter vzhodnih smeri. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.