Kraška zeliščna žgana pijača osvaja evropska tekmovanja

Po Berlinu in Londonu še Lyon in Frankfurt. Tržaška zeliščna žgana pijača Amaro del Carso počasi »osvaja« Evropo in si je zaslužila novi mednarodni priznanji.

Kakovost projekta, rojenega v Trstu, potrjuje tudi nagrada v Franciji. Amaro je namreč prejel zlato medaljo na Concours International de Lyon 2026, enem najbolj priznanih evropskih tekmovanj na področju žganih pijač. »To ni le medalja. Je dokaz, da lahko tudi iz Trsta, z jasno identiteto in brez kompromisov, dosežeš najvišjo mednarodno raven,« je ugotavljala izumiteljica zmagovitega recepta Andriana Mesaric in poudarila, da je njena žgana pijača nastala z željo in namenom, da bi v kozarcu pripovedovala o našem prostoru.

Na tekmovanju so ocenili 10.355 vzorcev iz 58 držav, ki jih je mednarodna žirija ocenila po strogih kriterijih za videz, vonj, okus in celostno harmonijo. V kategoriji žganih pijač je le 13 italijanskih izdelkov prejelo zlato medaljo.

Amaro del Carso je bil lani najboljši na Berlin International Spirits Competition, zlato medaljo pa si je priboril tudi na London International Spirits Competition. Nazadnje je bil med letošnjo pomladjo odlično ocenjen tudi na frankfurtskem International Trophy 2026, kjer je prejel veliko zlato priznanje v družbi le še osmih italijanskih žganih pijač.

Rezultat ima še večjo težo v trenutnem kontekstu, opozarja Andriana Mesaric: trg žganih pijač se umirja, lansiranje novega izdelka pa je vse prej kot samoumevno, pravzaprav predstavlja tveganje, je dejala Rečanka, ki je Trst izbrala za svoj dom. »Gre za dolgoročno naložbo. Vedno sem si želela tukajšnji prostor predstaviti zunaj naših meja in prepričana sem, da bo to delo prej ali slej obrodilo sadove.« Mesaric napoveduje, da bo kmalu zagledal luč nov proizvod - nova zgodba, ki bo slavila Trst, njegovo srednjeevropsko dušo, tokrat pa še bolj sončno.