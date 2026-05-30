Junijske volitve v odbore za ločeno upravljanje prestavili na november

Kaj je šest mesecev v primerjavi s tremi desetletji? Prvič po maju 1996 je nameravala Občina Trst sklicati volitve v odbore za ločeno upravljanje jusarskega premoženja junija letos. Zaradi tožb med jusarji in občino pa je tržaška mestna vlada v tem tednu sprejela sklep, da volitve prestavijo na konec novembra.

Pristojnosti prevzela občina

Zadnje volitve v odbore za ločeno upravljanje so bile na sporedu leta 1996, ko so na območju Občine Trst izbrali člane odborov v Banih, Barkovljah, Bazovici, Lonjerju, Padričah, na Proseku in Opčinah. Naslednje volitve so bile predvidene za leto 2000, a jih je Dežela FJK preklicala zaradi priziva jusarjev. Takratnim članom odborov za ločeno upravljanje je bil podaljšan mandat do naslednjih volitev, do teh pa ni - še - prišlo. Po odstopih oziroma smrtih drugih članov je problem postal posebej pereč na Opčinah in Proseku, kjer je Dežela FJK naposled imenovala za komisarja Giannija Colo in Bruna Rupla. Cola je umrl jeseni leta 2024, Ruplu kmalu za tem niso podaljšali komisarskega mandata.

Odtlej je pristojnosti teh dveh odborov neposredno prevzela občina, v pričakovanju volitev. Jusarji pri tem niso stali mirnih rok. Dolgotrajnemu procesu o tem, če so jusarska zemljišča na Tržaškem sploh podvržena ločenemu upravljanju, so se pridružili novi. Jusarji, oziroma točneje njihovi odvetniki, so vložili prizive zoper občinski prevzem zemljišč in pristojnosti ter proti sklicu volitev. Odvetnik Peter Močnik je pojasnil, da so se proti volitvam pritožili na državni svet, ki je bil pripravljen odločati o suspenziji odloka. Občina pa je dosegla selitev postopka na Deželno upravno sodišče v Trstu (TAR).

Volitve verjetno 22. novembra

Odprtih front je veliko, pristojna odbornica Sandra Savino je zato za Primorski dnevnik potrdila, da so v torek na zasedanju občinskega odbora sprejeli sklep o prestavitvi volitev v odbore za ločeno upravljanje. »Ocenili smo, da je najbolj smotrno, če počakamo razsodbe postopkov na TAR in zlasti na vrhovnem sodišču. Od teh prizivov je namreč odvisno, če lahko razpišemo volitve,« je poudarila. Za 22. november so torej napovedane »možne volitve«, kot je dejala odbornica in državna sekretarka na ministrstvu za finance Savino.