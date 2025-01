Nedelja, 12. januarja 2025

Pretežno jasno bo. Na obalnem območju bo pihala zmerna burja: na Tržaškem okrepljena in zvečer lahko tudi močna. V visokogorju bo pihal okrepljen severni do severovzhodni veter. V nižinskem pasu bo ponoči zmrzovalo.

Pretežno jasno bo, v vzhodnih krajih pa bo občasno več oblačnosti. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, v notranjosti Slovenije bo zapihal severovzhodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -12 do -4, v krajih z burjo malo nad 0, najvišje dnevne od 0 do 5, na Primorskem do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.