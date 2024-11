Nedelja, 17. novembra 2024

Jutri zjutraj bo jasno do rahlo oblačno vreme. Popoldne bo na vzhodnem pasu in na Primorskem oblačnost naraščala. Pojavljali se bodo temperaturni obrati. V nižinskem pasu in v alpskih dolinah bo lahko zmrzovalo.

Jutri bo sprva še pretežno jasno, po nižinah bo precej megle, ki lahko na severovzhodu vztraja večji del dneva. Čez dan se bo na Primorskem in deloma osrednjih krajih zgostila nizka oblačnost. Zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.