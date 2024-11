Nedelja, 17. novembra 2024

Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi. Nad severno Evropo je ciklon z vremensko fronto. K nam v višinah z zahodnimi vetrovi doteka toplejši in precej suh zrak.

Na jugovzhodu bo pretežno pretežno oblačno vreme, drugod bo v glavnem spremenljivo. Od popoldneva bodo na Tržaškem in Goriškem možne rahle padavine. Zvečer se bo v Pordenonski nižini na meji z Venetom lahko pojavljala megla. V nižinskem pasu bo lahko zmrzovalo.

V notranjosti bo pretežno jasno, po nižinah bo dopoldne megleno. Na Primorskem bo nastala nizka oblačnost, ki se bo popoldne širila proti osrednji Sloveniji. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 9 do 14, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 6 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.