Nedelja, 18. avgusta 2024

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost, predvidene so začasne vmesne razjasnitve. Pojavljale se bodo nevihte, ki bodo lahko močnejše z nalivi. Najvišje dnevne temperature se bodo znižale.

Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Krajevne plohe in nevihte bodo čez dan od zahoda postopno zajele večji del Slovenije in se nadaljevale tudi v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.