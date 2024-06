Nedelja, 2. junija 2024

Nad srednjo Evropo se zadržuje ciklonsko območje s fronto. Od severozahoda bo nad naše kraje v višinah dotekal nekoliko bolj suh in še razmeroma hladen zrak.

Prevladovalo bo rahlo oblačno vreme na obali in na nižini. V hribovitem svetu bo več spremenljivosti, popoldne ni izključen kratkotrajen dež ali kakšna krajevna ploha. Pihal bo zmorec.

Danes bo povečini sončno in topleje, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.