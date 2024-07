Nedelja, 21. julija 2024

Nad Britanskim otočjem in Severnim morjem je ciklonsko območje. Hladna fronta se nahaja nad zahodno Evropo. Nad našim območjem je višinska dolina, z njo bo nad naše območje prehodno dotekal vlažen in tudi hladnejši zrak.

Dopoldne bo nekoliko oblačno, od popoldneva bodo možne plohe ali nevihte, ki se bodo začele v Alpah in bodo segale tudi v druga gorska območja in na pordenonsko nižino. Pozno zvečer in ponoči ni izključen ponovni prehod nevihte po nižinah in ob morju. Nevihte bodo lahko močne z močnimi sunki vetra. Ponoči in do jutra bo ob morju pihal burin.

Pretežno jasno bo z nekaj megle po kotlinah. Popoldne ali proti večeru bo na severozahodu nastala kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.