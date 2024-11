Nedelja, 24. novembra 2024

V hribovitem svetu bo rahlo oblačno, v nižinskem pasu in na obali bo dopoldne spremenljivo, popoldne pa pretežno oblačno. Ničta izoterma se bo dvignila do nadmorske višine okrog 3000 m. V nižjih plasteh ozračja se bodo pojavljali temperaturni obrati.

Danes bo delno jasno, na Primorskem in Notranjskem se bo že zjutraj pooblačilo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne v severnih krajih okoli 5, drugod od 8 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.