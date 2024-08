Nedelja, 25. avgusta 2024

Nad srednjo in vzhodno Evropo, Balkanom in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi. K nam s šibkim jugozahodnikom priteka vroč in suh zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo ter soparno, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V hribovitem svetu, zlasti proti severu se bodo popoldne ali zvečer lahko pojavljale nevihte.

Pretežno jasno bo, proti večeru bo lahko predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bo zapihal severovzhodnik, zvečer na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, ob morju in na Goriškem okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.